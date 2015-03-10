Sevgilisine kaçan kız kardeşini yaktı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki Ayşe Ersöz, geçen hafta sevgilisi Mehmet Özkan (24) ile evlenmek için kaçtı. Bir taş ocağında işçi olarak çalışan Özkan ile Ersöz, nikah için gün aldı. Önceki gün aynı mahallede oturan genç kızın ablası 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Elif K., kardeşini ailesiyle barıştırma bahanesiyle evine çağırdı. Ayşe Ersöz de Mehmet Özkan, Özkan’ın babası Tuncay ve annesi hatice özkan ile birlikte ablasının evine geldi.

Kapıyı kilitledi

Elif K., misafirleriyle sohbet ederken kız kardeşi Ayşe’yi, “Gel, seni askerdeki kardeşimiz Zafer ile telefonda görüştüreyim” diyerek yatak odasına götürdü.

İddiaya göre, odanın kapısını kilitleyen Elif K. daha önce yatak odasına sakladığı 2.5 litrelik bidondaki benzini kız kardeşinin üzerine döktükten sonra çakmağı çaktı. Bir anda alevler içinde kalan genç kızın çığlıkları üzerine odaya giren yakınlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ardından Ayşe Ersöz çağrılan ambulansla Mersin Devlet Hastanesi’ne, olay sırasında kendisi de yanarak yaralanan abla Elif K. da Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar olan Ayşe Ersöz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla yanık merkezi olan İzmir’e gönderildi. 10 Mart’a nikah günü olan Ayşe Ersöz’ün yüzünün yüzde 70’lik bölümünün yandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Abla Elif K. da Adana Numune Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘Kömüre dönmüştü’

Olay anında evde olan Elif K.’nın eşinin amcasının oğlu Mehmet Ali K. ise şöyle kouştu: “Bir patlama gibi bir ses duydum. Hemen dışarı fırladık, zaten evin içinde yaklaşık 15 kişi vardı. Elif yanıma gelip ’Mehmet Ali beni koru’ dedi.