Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sevgilisine kaçan kız kardeşini yaktı

Mersin’de sevdiği erkekle kaçan kız kardeşini ailesiyle barıştırma bahanesiyle eve çağıran abla Elif K. yatak odasına kilitlediği genç kızı üzerine benzin döküp yaktı. Abla kardeş ağır yaralandı

Sevgilisine kaçan kız kardeşini yaktı

Mersin’de sevdiği erkekle kaçan kız kardeşini ailesiyle barıştırma bahanesiyle eve çağıran abla Elif K. yatak odasına kilitlediği genç kızı üzerine benzin döküp yaktı. Abla kardeş ağır yaralandı

10 Mart 2015 Salı 09:34
Sevgilisine kaçan kız kardeşini yaktı
banner404
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 18 yaşındaki Ayşe Ersöz, geçen hafta sevgilisi Mehmet Özkan (24) ile evlenmek için kaçtı. Bir taş ocağında işçi olarak çalışan Özkan ile Ersöz, nikah için gün aldı. Önceki gün aynı mahallede oturan genç kızın ablası 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Elif K., kardeşini ailesiyle barıştırma bahanesiyle evine çağırdı. Ayşe Ersöz de Mehmet Özkan, Özkan’ın babası Tuncay ve annesi hatice özkan ile birlikte ablasının evine geldi.
Kapıyı kilitledi
Elif K., misafirleriyle sohbet ederken kız kardeşi Ayşe’yi, “Gel, seni askerdeki kardeşimiz Zafer ile telefonda görüştüreyim” diyerek yatak odasına götürdü.
İddiaya göre, odanın kapısını kilitleyen Elif K. daha önce yatak odasına sakladığı 2.5 litrelik bidondaki benzini kız kardeşinin üzerine döktükten sonra çakmağı çaktı. Bir anda alevler içinde kalan genç kızın çığlıkları üzerine odaya giren yakınlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ardından Ayşe Ersöz çağrılan ambulansla Mersin Devlet Hastanesi’ne, olay sırasında kendisi de yanarak yaralanan abla Elif K. da Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Vücudunda ağır yanıklar olan Ayşe Ersöz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla yanık merkezi olan İzmir’e gönderildi. 10 Mart’a nikah günü olan Ayşe Ersöz’ün yüzünün yüzde 70’lik bölümünün yandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Abla Elif K. da Adana Numune Hastanesi’nin yanık ünitesine sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘Kömüre dönmüştü’
Olay anında evde olan Elif K.’nın eşinin amcasının oğlu Mehmet Ali K. ise şöyle kouştu: “Bir patlama gibi bir ses duydum. Hemen dışarı fırladık, zaten evin içinde yaklaşık 15 kişi vardı. Elif yanıma gelip ’Mehmet Ali beni koru’ dedi.
Ne olduğunu sorduğumda ’Orada benzin bidonu vardı, sigarayı oraya koymuşum yanlışlıkla, o patladı’ dedi. Ayşe Ersöz çok yanmış, kömüre dönmüş bir hali vardı.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 10.03.2015 08:36
Anahtar Kelimeler:
AdanaİzmirMersinTarsusHatice özkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim