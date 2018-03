Sevgililerden polise gasp

Olay 31 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.E. tatil için geldiği Antalya'da sahili gezmek istedi. Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir kafeteryada yalnız oturan Özlem S. ile tanışan M.E. bir süre sohbet etti. İddiaya göre Özlem S.'nin daha sakin bir ortama gitme teklifini kabul eden M.E, Liman Mahallesi'ndeki sazlık bir alana hareket etti. Araçtan indikleri sırada, daha önceden orada bekleyen Özlem S.'nin sevgilisi Zeki M., polis memurunun kafasına tabanca dayadı. İki sevgili, M.E.'nin üzerindeki kredi kartı, polis kimliği, 40 lirasıyla otomobilinin anahtarını aldı. Kredi kartının şifresini de öğrendikten sonra polis memurunun aracına binen Özlem S. ile Zeki M. hızla uzaklaştı.

'155 Polis İmdat' hattını arayarak meslektaşlarından yardım isteyen M.E, şüphelilerin eşkallerini verdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.E'nin otomobilini boş bir alanda terk edilmiş halde buldu. Eşkalleri belirlenen Özlem S. ve Zeki M.'nin yakalanması için olay yerinde önlem alan polis, dün akşam saatlerinde ikilinin yine sazlık alana geldiğini belirledi. Polisin gözaltına aldığı iki sevgilinin, gasp ettikleri kredi kartının şifresinin yanlış olması nedeniyle para çekemedikleri belirlendi.

Sorguları tamamlanan Özlem S. ile Zeki M. adliyeye sevk edildi.

'da sohbet etme bahanesiyle gittikleri sazlık alanda 39 yaşındaki polis M.E'nin otomobilini, kredi kartlarını, polis kimliğini ve 40 lirasını gasp eden 38 yaşındaki Özlem S. ile sevgilisi 28 yaşındaki Zeki M. yakalandı.