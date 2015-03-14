Sevdiği köpekler genç kadının sonu oldu

ALINAN bilgiye göre, Batıkent Mahallesi Binay Sokaktaki tarlalık alanda başıboş köpeklerin bir şeyi parçalamaya çalıştığını gören mahalle sakini bir vatandaş, ilk önce köpekleri taş atarak kovaladı. Ardından cesedi gören mahalle sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, bir kadın cesedinin olmasından dolayı öncelikle cinayet şüphesiyle çalışmalarına başladı. Ancak, vücudunda bıçak ve silah yarası bulunmayan kadının ayağındaki çamur izi ve vücudundaki diş izleri ekiplerin çevrede arama başlatmasına neden oldu. Kadının kaçma ihtimali üzerine geniş bir alanda arama yapan ekipler, hayatını kaybeden kadının çantasını ve bir takım eşyalarını yaklaşık 500 metre ileride buldu. Ekiplerin yapmış oldukları çalışma sonrasında köpekler tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü tespit edilen kadının 35 yaşındaki Erinç Pütün olduğu belirlendi. Pütün’ün aynı zamanda bir hayvansever olduğu ve bölgeye gelerek zaman zaman burada yaşayan köpekleri beslediği öğrenildi.

Pütün’ün cesedi, asıl ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.