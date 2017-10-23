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Servise gönderdiği lüks otomobilinin başına gelmeyen kalmadı!

Kahramanmaraş'tan tamir için gönderildiği Gaziantep'te gasbedilen lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu. Otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edildi

Servise gönderdiği lüks otomobilinin başına gelmeyen kalmadı!

Kahramanmaraş'tan tamir için gönderildiği Gaziantep'te gasbedilen lüks otomobil, parçalanmış halde bulundu. Otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:20
Servise gönderdiği lüks otomobilinin başına gelmeyen kalmadı!
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ALINAN bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oto galericilik yapan Mehmet Karabulut kendi kullandığı 27 EA 459 plakalı lüks otomobili, Gaziantep'teki sanayiye tamir için gönderdi. Tamirhanedeki otomobili İ.A. (32) silahla gasbetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Oto Hırsızlık ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olduğu belirlenip yakalanan İ.A'nın ifadesinden yola çıkan ekipler, gasp olayıyla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Ekipler, gasbedilen otomobilin gövdesi ve büyük parçalarını Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerinde parçalanmış halde bulurken, otomobil hırsızlığıyla ilgili A.Ç'yi gözaltına aldı. 

PARÇALARI TESLİM EDİLDİ

Araştırmalar sonucu otomobilin diğer bütün parçalarını ise Emek Mahallesi'nde bir garajda ele geçiren ekipler, zanlılardan M.A'yı (30) da burada gözaltına aldı. Garajdaki otomobil parçaları polis ekiplerince bir kamyonete yüklenerek sahibine teslim edilirken, zanlılar M.A. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Otomobili gasbeden ve parçalamak üzere M.A ve A.Ç'ye sattığı öğrenilen İ.A, geçen hafta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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