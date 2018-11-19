Serik'deki silahlı kavgada baba ve oğluna tutuklama

OLAY, geçtiğimiz Cuma günü Serik Atatürk Caddesi Çınaraltı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanmak için bir süre önce mahkemeye başvuran Rüstem U., kayınpederi N.T. ve kayınbiraderi Y.T. ile karşılaştı. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla ateş açılması sonucu Rüstem U. karnından vurularak, babası Selvet U. (62) ile N.T. ise başlarına aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan Rüstem U., vatandaşlar tarafından olay yerinden geçen bir kamyonete bindirilerek Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Şahıs, buradaki ilk tedavisinin ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Rüstem U.’nun tedavisi sürerken, kavgada yaralanan Selvet U. ile N.T. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, tabancayla ateş açtığı belirlenen Y.T. ve babası N.T.’yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 11:03