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Serik'teki kesik baş cinayeti çözüldü! Bakın katil kim çıktı?

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2014 yılında ormanlık alanda başı kesik halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın, eski eşi Mehmet Demirhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Serik'teki kesik baş cinayeti çözüldü! Bakın katil kim çıktı?

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2014 yılında ormanlık alanda başı kesik halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın, eski eşi Mehmet Demirhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

11 Ocak 2018 Perşembe 11:47
Serik'teki kesik baş cinayeti çözüldü! Bakın katil kim çıktı?
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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, 2014 yılında ormanlık alanda başı kesik halde cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın (35), eski eşi Mehmet Demirhan (52) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet Demirhan, cinayeti itiraf ettikten sonra tutuklandı.

CESEDİ 7 AY SONRA BULUNDU

Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Eylül 2014 günü saat 18.00 sıralarında başı kesik kadın cesedi bulundu. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan kadının yaklaşık 7 ay önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada, kadının başı bulunamazken, ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki incelemeden sonra ceset detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

3 YIL SONRA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma, kayıp başvurusunda bulunan kişileri Adli Tıp Kurumu'na yönlendirerek DNA testi için kan örneği vermelerini sağladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda cesedin, Akbaş Mahallesi'nde oturan ve Temmuz 2014 tarihinde boşanan Leyla Kavak'a ait olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Serik cumhuriyet savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen salı günü aralarında Leyla Kavak'ın eski eşi Mehmet Demirhan ve kardeşi Ö.D.'nin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren şüphelilerden Mehmet Demirhan, cinayeti itiraf etti.

"NAMUSUMU TEMİZLEYECEĞİM"

Cinayetten bir hafta önce kardeşi Ö.D.'ye "Ben bu kadını öldüreceğim, namusumu temizleyeceğim" dediğini belirten Mehmet Demirhan, olay günü de Leyla Kavak ile birlikte kardeşinin evine geldiklerini ve burada tartıştıklarını söyledi. Tartışma sırasında Leyla Kavak'ın, "Bana karışamazsın, istediğimi yaparım" demesine sinirlendiğini belirten Mehmet Demirhan, ekmek bıçağıyla kadına saldırdığını ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. Mehmet Demirhan daha sonra Leyla Kavak'ın cesedini Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alana bıraktığını ifade etti.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Mehmet Demirhan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 5'inin işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

KADININ BAŞI BULUNAMADI

Jandarma ekipleri kadının gövdesinden ayrı olan başını ise henüz bulamadı. Jandarmanın bölgede yaptığı araştırmalarda bazı kemik parçaları bulduğu ve bunların Leyla Kavak'a ait olup olmadığını belirlemek için incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

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