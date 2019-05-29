Serik'te terastaki uyuşturucu serası jandarmayı şoke etti

İL Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Şatırlı Mahallesi'nde oturan K.A.'nın evinin teras kısmına yaptığı sera içerisinde skunk bitkisi yetiştirdiği, bu skunk bitkisini kurutup uyuşturucu maddeye dönüştürerek uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin evinin teras kısmında ve evinde yapılan aramada sera içerisinde 28 saksı içerisinde yasa dışı skunk bitkisi ektiği, kurutulmaya bırakılmış 1412 gram skunk maddesiyle hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili K.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.