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Serik'te kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı
Serik'te iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Alman kadın sürücü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.
ASAYİŞ 05.08.2019, 16:42 Melike Temir
SERİK merkezinde meydana gelen kazada, Alman Maria M. (45) kullandığı 07 LHL 16 plakalı otomobilin kontrolünü iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, Serik Otobüsçüler Kooperatifi'nin yol kenarında bulunan yolcu bekleme durağına çarparak durabildi. Sürücü Maria M. ile eşi ve 2 çocuğunun yara almadan atlattığı kazada araçta ve durakta maddi hasar meydana geldi.
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