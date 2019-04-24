Serik'te kamyonet seyir halinde yandı

Serik'te seyir halinde yangın çıkan kamyonetle kasasında yüklü inşaat malzemeleri yandı.

Serik'te kamyonet seyir halinde yandı
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SERİK girişinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 AAD 178 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan yangını fark eden sürücü, kamyoneti yolun sağına durdurarak indi. Bir anda büyüyen yangın aracı ve kasasında yüklü inşaat malzemelerini sardı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

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