Serik'te kaçak içki operasyonu

SERİK İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu iş yerine baskın düzenledi. S.D.'ye ait büfede yapılan aramada 8 şişe 1 litrelik kaçak viski, içkileri temin ettiği belirlenen A.C.'ye ait arka sokakta park halindeki otomobilde ise 114 şişe 1 litrelik kaçak viski ele geçirildi. Jandarma S.D. ve A.C.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.