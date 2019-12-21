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Serik'te ilginç olay! Özür beklerken kaçan sürücüye kızıp polise şikayetçi oldu

Serik'te sürücü arkasında bekleyen araca çarptı. Hızlıca olay yerinden kaçıp uzaklaşan sürücüden inip özür dilemesi beklerken hızla uzaklaştığını gören sürücü, duruma isyan etti. " Bir özre bakardı, hasar bile yok sayılır ama da davranış çok yanlış" dedi.

ASAYİŞ 21.12.2019, 14:10
Serik'te ilginç olay! Özür beklerken kaçan sürücüye kızıp polise şikayetçi oldu
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SERİK'TE okuldan çıkar Rehberlik öğretmeni Abdullah Kocak, ana caddeye çıkmak için yolun başında beklerken önündeki aracın geri gelip aracına çarpması sonucu maddi hasarlı kazanın tarafı oldu. Önde bekleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen sürücü biranda geri vitese takıp Koçak'ın aracına çarptı. Biranda ne olduğunu anlayamayan Kozak, hasara bakmak ve çarpan sürücüyle konuşmak için otomobilinden inerken önündeki sürücü otomobilinden bile inmeden hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan maddi hasarlı kazada her iki araçta da önemli bir zarar olmadığı ancak kaçan sürücünün yaptığı hareket, Abdullah Kocak'ı çileden çıkardı. Polise bilgi verip kazayı güvenlik kameralarıyla da tespit ettiren Koçak, "İnip özür dileseydi bunların hiç biri yaşanmayacaktı. Yaptığı çok anlamsız oldu" dedi. Okuldan çıkıp evine gitmek üzereyken, Atatürk caddesine çıkan yolda nündeki araç sebebiyle durduğunu söyleyen Koçak, " Ana yolun boşalmasını bekledik. Ana yol boşaldı. Ben onu ileri gidecek yoluna devam edecek zannederken, aniden geri vitesini taktı ve gelip aracıma çarptı. Beklemediğim bir davranıştı. Böyle nasıl olur yani bire alacakken geri vitese nasıl aldı. Sonra 1 yada 2 saniye bekledi. Ben onun inip karşılıklı geçmiş olsun dilemeyi beklerdim. Karşılıklı ayrılmayı beklerdim. Çok büyük bir masraflı hasar yoktu. Kendi aramızda anlaşırım diye düşündüm. O aniden çekip gitti. Ben onu tanımıyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Sonra biz polis ekiplerine haber verdik. Sağ olsun onlarda geldiler, olay yeri tespit edildi. Bizde resmi işlemlere başlayacağız. Beklemediğimi bir davranıştı. Trafikte kaza olmaz değil, insanoğlunun başına her şey gelebilir yani trafikteysen her an her şeye hazırlıklı olacaksın ama insanlık namına yada bunun çözüm yolu, olayın ilerleyişi bu şekilde olmaması gerekirdi. Biz bunu karşılıklı konuşarak, halledebilirdik. Olay birbirimizi üzmeden bitirilmiş olurdu" dedi

#Serik #özür #Sürücü #Polis #şikayetçi #serik haber #Serik asayiş
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