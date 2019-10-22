Serik'te huzur operasyonlarına 3 tutuklama

SERİK İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Belkıs Mahallesi Aspendos Amfi Tiyatrosu önünde yapılan kontrol sırasında çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan M.E.'yi takip sonucu kısa sürede yakaladı. A.C.'den 'yağma ve gasp' ile 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen M.E., tutuklandı. Çalıntı motosiklet ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

Cumalı Mahallesi'nde polisin yaptığı yol kontrolü sırasında durmayarak kaçmaya çalışan A.K., kısa bir kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan A.K. bu sırada cebinden çıkardığı sigara paketini yere atarak, ezmeye çalıştı. Paketi alan polis, içerisinde miktarı belli olmayan ecstasy hap kırıntıları, 19 gram metamfetamin maddesi ile 2.5 gram esrar ele geçirdi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçundan adliyeye sevk edilen A.K., mahkemece tutuklandı.Serik ilçe merkezinde şüpheli davranışlar sergileyen A.A. polis tarafından kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada kaçmaya başladı. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çeşitli suçlardan hükmü bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan düğünde ruhsatsız pompalı tüfekle havaya ateş ettikleri tespit edilen 2 kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



