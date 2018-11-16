Serik'te gübre hırsızları yakalandı

SERİK'E bağlı Aşağı Kocayatak Mahallesi'nde bir süre önce her biri 25 kilo olan toplam 200 torba gübre kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.Y., K.Ö. ve V.S.'yi yakaladı. Çaldıkları gübreleri boş bir depoda sakladıklarını itiraf eden şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 200 torba gübreden ele geçirilen 180'i ise sahibine teslim edildi.