Serik'te eski muhtar, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi

OLAY, dün saat 18.30 sıralarında Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. Rahim B., evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle kendisine ait ruhsatlı tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyarak gelen yakınları Rahim B.’yi kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rahim B., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rahim B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Rahim B.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.