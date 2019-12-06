Serik'te dinamo hırsızları tutuklandı

SERİK'TE 5 sera ve bahçeden sulama yapmak için kurulan dinamoların çalınması üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Serik Jandarma Suç Araştırma Timi, Antalya İl Jandarma İstihbarat Timi, olay yerlerinde ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler incelemeler sonunda şüpheliler M.Y. (33), İ.A. (29) ile N.T.'yı (27) gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin 6 kömür sobası, 6 odun sobası ve 7 su dinamosu çaldığı belirlendi.