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Serik'te 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Serik'te dün sabah erken saatlerde evden ayrılan 16 yaşındaki genç kız kayıplara karıştı.

ASAYİŞ 09.09.2019, 11:02
Serik'te 16 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
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SERİK Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Fatma Ak, Pazar günü sabah saat 06.00'da habersiz şekilde evden çıktı. Bir daha haber alınamayan genç kızın ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın son olarak Orta Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti. Bugün okula gitmesi gereken genç kızın ailesi, kızlarını görenlerin 155’i ve 05395406147 nolu telefonu aramalarını istedi. 

#Serik #genç kız #Kayıp
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