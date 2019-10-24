Serik'e yeni emniyet müdür yardımcısı

ADANA Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan emniyet amiri Volkan Cansever, Serik İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. İlçeye gelerek yeni görevine başlayan Volkan Cansever, "İlçe Emniyet Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte Serik'in ve Seriklilerin huzur ve güvenini en iyi şekilde sağlamaya, var olan huzur ve güven çıtasını daha yükseklere taşımaya çalışacağım" dedi. 13 yıldır Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan Volkan Cansever, evli ve 1 çocuk babası.