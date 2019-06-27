Serik'de uyuşturucu satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

İL Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Haziran'da yaptıkları operasyon kapsamında Boğazkent Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı. Van'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Serik'te satmaya çalışacağı belirlenen E.E. ve B.Ö. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çeşitli noktalara zulalanmış, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram kristal uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 11:42