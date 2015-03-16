Serbest bırakılan hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerasında

16 Mart 2015 Pazartesi 18:37
MARMARİS'te, ön camı açık otomobilden el çantasını çaldığı iddiasıyla yakalanan 35 yaşındaki Mehmet R., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet R.'nin çantayı çaldığı o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Çıldır Mahallesi Hasan Işık Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan 28 yaşındaki Büşra Emine Ural, ardından park halindeki 48 M 8151 plakalı otomobile aldıkları eşyaları yerleştirdi. Bu sırada Ural ile yanındaki kişi, yolun karşısında ortak bir arkadaşını gördü. Ön camı açık kalan otomobilinden ayrılan ikili, yolun karşısına geçti. Bu sırada ön camın açık olmasını fırsat bilen Mehmet R., uzanıp içinde cep telefonu ile 30 liranın bulunduğu el çantasını el çantasını alıp koşmaya başladı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Mehmet R.'yi yakaladı. El çantası da boş bir arazide bulundu. Teslim aldığı çantayı kontrol eden Ural, içinde eksik bir şeyin olmadığını söyledi.
Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet R., İzmir'den sabah otobüsle günübirlik ilçeye geldiği belirtti. 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'uyuşturucu madde satmak' ve 'hırsızlık' suçlarından poliste kaydının bulunduğu belirtilen Mehmet R. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mehmet R.'nin evraklarının elden adliyeye gönderileceği kaydedildi.
Suçlamayı kabul etmeyen Mehmet R.'nin çantayı aldığı o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde park halindeki otomobilin penceresini açık gören Mehmet R.'nin önce etrafı kontrol ettiği, ardından konsoldan kadının el çantasını alıp koşmaya başladığı görüldü.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 17:41