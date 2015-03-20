'Seni boynuzladım, erkeksen vur' dedi ve...

ANTALYA’da 2013 yılı Ekim ayında eşinden boşanan 5 çocuk babası Zafer Üstündağ, müdürlüğünü yaptığı markette kasiyer olarak çalışan, eşinden ayrı olan 1 çocuk annesi Canan Göktaş ile gönül ilişkisine girdi. Bir süre sonra Canan Göktaş çalıştığı market maaşları ödeyemez hale gelince işten ayrılıp, bir başka marketin sebze meyve paketleme tesisinde çalışmaya başladı. Bir ayrılıp barışan ikili arasında, geçen 16 Aralık’taki telefon görüşmesinde yine tartışma çıktı. Canan Göktaş, yaklaşık 9 ay arkadaşlık ettiği Zafer Üstündağ’a artık görüşmek istemediğini söyledi. Üstündağ da son kez görüşüp vedalaşmak istediğini söyledi. Aksu ilçesinde marketin sebze meyve paketleme tesisinde geceleri çalışan Canan Göktaş, Üstündağ’ı buraya çağırdı. Saat 22.30 sırlarında akrabasının geleceğini söyleyerek dış kapıya çıkan Göktaş, Üstündağ’ın kapalı kamyonet aracına bindi. Zafer Üstündağ, Canan Göktaş’ı ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp aracın dışına attı. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Evine gidip kanlı giysileri çıkaran Üstündağ, boşandığı eşine evin ve aracının anahtarlarını verip polise teslim oldu. Canan Göktaş ise mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan Zafer Üstündağ hakkında ’tasarlayarak öldürmek’ suçundan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına, Canan Göktaş’ın babası Cafer, annesi Tekmil, ablası Yasemin Göktaş, sanık Zafer Üstündağ ile her iki tarafın avukatları katıldı. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu da davaya müdahil olmak için talepte bulundu. Bu talep, kurulun suçtan doğrudan zarar görmemesi gerekçesiyle oybirliğiyle reddedildi. Bunun üzerine kadın hakları kurulu üyesi avukatlar Feden Şengün, Esra Gencer Özdemir, Zeliha Şengöz ve Şengül Bayram, yargılamayı izleyici olarak takip etti.

’PARA BİTİNCE BENDEN UZAKLAŞTI

Canan Göktaş’ı küfürbaz ve paragöz olmakla itham eden Zafer Üstündağ, "Benim müdürlüğünü yaptığım mağazada kasiyer olarak çalışan Canan ile aramızda duygusal ilişki başladı. İşyeri mali krize girince maaşlarımızı alamadık. Bunun üzerine 40 bin 500 liraya otomobilimi sattım ve parayı Canan ile harcadık. Canan para bitince benden uzaklaştı. Babamdan kalan tarlayı da 40 bin liraya sattım. Canan bunu öğrenince ’Sensiz yapamıyorum’ diyerek tekrar görüşmeye başladı. Canan bu süreçte işten de ayrılmıştı. Tarla parasını da birlikte tükettik. Canan geçen sonbaharda bir marketler zincirinin sebze meyve paketleme deposunda işe girdi. Orada çalışmaya başlayınca benden yine uzaklaşmaya başladı. Bir ayrılıp bir barışıyorduk" diye konuştu.

’BIÇAK KAZAYLA SAPLANDI’