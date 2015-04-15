'Sen kocalık görevini yapamıyorsun' deyip...

15 Nisan 2015 Çarşamba 12:11
Mustafa- Y. Kılınç çifti yaklaşık 5 yıl önce bakkal dükkanı işlettikleri sırada komşu dönerci Fevzi Er ile tanıştı. Bir süre sonra evli ve 1 çocuğu olan Fevzi Er ile 1 çocuk annesi Y.K. arasında duygusal ilişki başladı. Olaydan yaklaşık 10 gün önce Mustafa Kılınç, eşinin Fevzi Er’e gönderdiği aşk mesajını gördü. Bunun üzerine çift arasında kavga çıktı ardından da iddiaya göre, Y.K. geçen yıl 5 Haziran’da cep telefonundan Fevzi Er’e, ’Ben eşyalarımı topluyorum. Mustafa beni öldürecek hemen gel beni al’ mesajı atarak merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi’ndeki eve çağırdı. Fevzi Er da yanına cop ve bıçak alarak Yeliz Kılınç’ın evine gitti. Burada çıkan kavgada Mustafa Kılınç, Fevzi Er’i bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Kılınç tutuklanırken, Y.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FEVZİ EVİME GELİP KAFAMA COPLA VURDU
Mustafa Kılınç tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, eşi Y.K. ise yardım suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Mustafa Kılınç, olaydan 10 gün kadar önce eşinin Fevzi Er’e aşk mesajı gönderdiğini fark ettiğini belirterek, "Bunu eşime sorduğumda Fevzi’nin kendisini tehdit ettiğini bu yüzden böyle bir mesaj gönderdiğini, aksi takdirde eve gelip rahatsız edeceğini söyledi. Sonra Fevzi’yi aradım rahatsız etmemesini söyledim. ’Sen kocalık görevini yapmıyorsun’ gibi bir şeyler söyleyip küfür etti. Fevzi evime gelip, kafama copla vurdu bıçağı boğazıma doğru savurdu. Elimden yaralandım. Can acısıyla bıçak aldım, dışarı iterken birlikte merdivenden yuvarlandık. Hangimizin ne şekilde yaralandığını görmedim" diye savunma yaptı.
BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK
Tutuksuz sanık Y.K. ise Fevzi Er’le 1 yıldır ilişki yaşadıklarını belirterek, "Fevzi, bana eşimin durumu öğrendiğini bana zarar verebileceğini söyleyerek hemen kaçmamız gerektiğini söyledi. Ben bavulumu hazırlamaya başladım. Mustafa aradı işte olmadığını dolaştığını söyleyince, durumdan şüphelenip Fevzi’yi aradım eve gelmemesini söyledim. Mustafa eve geldiğinde tartışmaya başladık. Bu sırada Fevzi geldi. Bağrışmaları dışarıdan duymuş olacak ki bağırıp küfür etmeye başladı. Fevzi’ye yalvardım gitmesini söyledim. Bu sırada Mustafa kapıyı açtı. Fevzi copla Mustafa’ya vurunca, ben yere yığıldım sonrasını hatırlamıyorum. Benim Fevzi’ye attığım mesajı Mustafa görmedi. Mesaj attığımdan haberi yoktu" dedi. Mahkeme heyeti, Mustafa Kılınç’a kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Mustafa Kılınç’ın suçu ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 10 yıl hapse düşürürken, Y.K.’nın beraatine karar verdi.
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Son Güncelleme: 15.04.2015 11:13