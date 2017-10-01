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Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı

İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte Taksim Meydanı'na çıkan seyyar şemsiye satıcıları yer kapma yüzünden tekme tokat kavga etti. Kavga anı saniye saniye kamerada

Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı

İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte Taksim Meydanı'na çıkan seyyar şemsiye satıcıları yer kapma yüzünden tekme tokat kavga etti. Kavga anı saniye saniye kamerada

01 Ekim 2017 Pazar 10:25
Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı
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İSTANBUL'DA etkili olan yağış nedeniyle  Taksim Meydanı'na çıkan seyyar şemsiye satıcıları yer kapma yüzünden birbirine girdi. Seyyar satıcıların kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

YER KAVGASI ÇIKTI, VATANDAŞAR AYIRDI

Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havada  Taksim'de şemsiye satmak isteyen iki kişi arasında yer kavgası çıktı.  Taksim Meydanı'nda çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.
KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde satıcılar birbirlerine yumruk sallarken, şemsiyeleri yere düşürüyorlar. Bu sırada vatandaşlar kavgayı şaşkın gözlerle izliyor.

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Şemsi TebriziİstanbulYağmurluTaksim
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