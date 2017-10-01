Şemsiye satıcıları tekme tokat birbirine girdi, vatandaş zor ayırdı

Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kavga ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde satıcılar birbirlerine yumruk sallarken, şemsiyeleri yere düşürüyorlar. Bu sırada vatandaşlar kavgayı şaşkın gözlerle izliyor.

Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havada Taksim'de şemsiye satmak isteyen iki kişi arasında yer kavgası çıktı. Taksim Meydanı'nda çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İSTANBUL 'DA etkili olan yağış nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan seyyar şemsiye satıcıları yer kapma yüzünden birbirine girdi. Seyyar satıcıların kavgası saniye saniye kameralara yansıdı.

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