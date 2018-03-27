Sekreter Aysun 5 milyon TL'lik vurgun yaptı

ANKARA'DA 43 kişinin yaklaşık 5 milyon lira kaptırdığı ‘saadet zinciri’nde savcılık, şüpheliler hakkında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, aralarında TRT çalışanı, polis ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi müşteki olarak yer aldı. Dosyada, o dönem TRT’de sekreter olarak çalışan Aysun E. ve diğer şüphelilerin oluşturduğu dolandırıcılık sistemi bütün ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre Aysun E. ilk olarak TRT’nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle para toplamaya başladı. Müştekileri ikna etme için TRT yöneticilerinin imzalarını taklit ederek sahte kantin sözleşmeleri hazırladı. Toplanan paraların TRT’ye yatırıldığına inandırmak amacıyla da sahte tahsilat makbuzları düzenlendi.

SİSTEM BÖYLE İŞLEDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Sekreter Aysun, oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen ‘kâr payı’ adı altında ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine ikna olan mağdurlar, bu defa daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak sistem bir süre sonra çöktü. İddianamede buna ilişkin “Süreç içinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtmada zorluk yaşandığı, bu nedenle şüphelilere inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesiyle zincirin koptuğu anlaşılmıştır” denildi. Zincire ilk etapta 10 bin TL yatıran müşteki M.F.N. istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, Aysun E.’nin bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı. Z.T.A da ifadesinde, Aysun E.’nin kantin hissesi başına 3 bin TL kâr payı alındığını söylediğini, eşiyle birlikte 45 bin TL yatırdıklarını, kâr payı adı altında 19 bin TL aldıklarını, ancak daha sonra bu durumun bittiğini ifade etti.+ S.A. da Aysun E.’nin kocası Araf E. ile meslektaş olduklarını, sisteme 45 bin TL yatırdığını, 19 bin TL’sini geri aldıktan sonra zincirin koptuğunu kaydetti.

KOCASI DA EMNİYETTEN TOPLADI

Kurulan dolandırıcılık zincirinde her bir şüphelinin bir görevi vardı. Aysun E.’nin daha çok TRT, polis eşi Araf E. ve şüpheli polis C.G.’nin daha çok Emniyet teşkilatı içinde sisteme müşteri buldukları belirtildi. Diğer şüphelilerin de organizasyona komisyon karşılığında müşteri buldukları ve Aysun E. ile devamlı iletişim halinde bulundukları öne sürüldü. İddianamede, Aysun E.’nin sahte TRT kantin ihalesi ve arsa alım-satımından kâr payı vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL para topladığı belirtildi.