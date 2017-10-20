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Şehrin ortasında yolunu şaşıran üniversiteli genç kıza tecavüz!

Mecidiyeköy'de yolunu şaşıran Kırgız asıllı üniversiteli genç kız, kendisini zorla tenhaya çeken saldırganın tecavüzüne uğradı. Genç kızın parasını da gasp eden saldırgan kaçtı

Şehrin ortasında yolunu şaşıran üniversiteli genç kıza tecavüz!

Mecidiyeköy'de yolunu şaşıran Kırgız asıllı üniversiteli genç kız, kendisini zorla tenhaya çeken saldırganın tecavüzüne uğradı. Genç kızın parasını da gasp eden saldırgan kaçtı

20 Ekim 2017 Cuma 12:21
Şehrin ortasında yolunu şaşıran üniversiteli genç kıza tecavüz!
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İSTANBUL Mecidiyeköy'de yolunu şaşıran Kırgız asıllı üniversite öğrencisi genç kız, bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz kişi tarafından zorla tenha alana çekilip tecavüze uğradı. Tecevüzün ardından genç kızın parasını alıp kaçan saldırgan, her yerde aranıyor.

HAVA KARARINCA YOLUNU ŞAŞIRDI

Olay, önceki akşam  Büyükdere Caddesi'nde bir üst geçidin altında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Kırgız Elmira A.,  İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan sevgilisi ile buluşmak için  Mecidiyeköy'den  Maslak'a gitti. Hava karardığı için yolunu şaşıran Elmira, sevgilisini aradı ama ulaşamadı. Ardından telefonundaki yol harita uygulamasını açtı.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin giriş kapısını arayan Elmira, Büyükderece Caddesi'ne geldiğinde bir üst geçidin altından geçerken bir kişinin tacizine uğradı. Tacizciyle tartışan genç kız daha sonra kaçmaya başladı. Ancak saldırgan, Elmira'yı yakalayıp ağzını kapattı. Ardından genç kızı karanlık ve tenha bir yere götürerek tecavüz etti. Elmira'nın parasını da çalıp kaçan saldırgan kayıplara karıştı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yoldan geçen bir vatandaş bayılan Elmira'yı hastaneye götürdü. Tecavüze uğradını söyleyen Elmira, polise giderek şikayette bulundu. Bölgedeki kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, saldırganın eşkalini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbulTecavüzÜniversite
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