Şehit abisinden öğrenciye cezaya sert tepki

Fikri Berker PAKNA

ALANYA'DA 2016 yılında bir lisede öğrencilerin sınıf panosuna astığı şehit fotoğrafını derse giren kadın öğretmenin buruşturup çöpe attığı ve M.D. isimli bir öğrencinin de tepki verdiği iddia edilmiş konu mahkemeye taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme sonucunda M. D. isimli öğrenciye 5 yıl hapis ve 2500 TL vekalet ücreti ödeme cezası verildi. MHP Alanya İlçe Teşkilatı Basın Sözcüsü Cantürk yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Okurcalarda bir lisede 'ŞEHİDİMİZİN' resmini indirme gafletinde bulunan sözde öğretmene tepki gösteren yiğit öğrenci kardeşimize, çıkarıldığı mahkemece 5 yıl ve 2500 TL vekalet ücreti ceza verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsımında bahsi geçen öğretmene tepkimizden ötürü hakaret iddiası ile ifade vermiş biri olaraktan bu kararın gözden geçirilmesi ve kamuoyu vicdanını yaralayan, bir öğrenci kardeşimize verilmiş bu ceza kararından dönülmesi en büyük temennimizdir. 'YÜCE TÜRK ADELETİNE GÜVENİYOR, ŞEHİTLERİMİZİ SAVUNAN YİĞİTLERİMİZE SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUZ" ifadelerini kullandı.

BU BEDELİ BEN DE ÖDEMEYE HAZIRIM

Öte yandan şehidimizin abisi Mustafa Nazilli de bir açıklama yaparak, "2016 yılında Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Lisesinde Görev Yapmakta olan İ.A. isimli öğretmen panoda asılı olan Kardeşim Şehit Pöh Coşkun Nazilli'nin resmini yırtıp atmak isterken onun bu davranışına engel olmak isteyen M.D. isimli öğrenci kardeşimize ne yazık ki yüce adaletimiz 5 yıl hapis ve 2500 tl vekalet ücreti ödeme cezası vermiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. İ.A. isimli şahsın şehidin hatırasına yapmış olduğu saygısızlık ve hakaret görülüyor ki dikkate alınmamış, öğrenci nin şehide yapılan hakaret ve saygısızlıklara engel olma çabaları cezalandırılmıştır. Devletimize ve adaletimize boynumuz kıldan incedir. Amma velakin bu vatan için canını ve hayatını feda eden bir şehidin fotoğrafının yırtılıp atılmasına tepki göstermenin ve engel olmanin bedeli buysa bu bedeli ödemeye bende hazırım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 10:31