Şehirler arası yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şarampole devrildi. Kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Alınan bilgiye göre, Arslan Peker idaresindeki 34 YK 1038 plakalı yolcu otobüsü, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 12 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir ve Sivrihisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.