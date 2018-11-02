Sayıştay tesisleri çatısında korkutan yangın!

Manavgat'ta Sayıştay Dinlenme Tesisleri’nin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Sayıştay tesisleri çatısında korkutan yangın!
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MANAVGAT'IN Çenger bölgesinde bulunan Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nin çalışanların kaldığı lojman bölümünde çatıda izolasyon döşemesi yapıldığı saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibsi yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yoğun duman nedeniyle güçlükle söndürüldü. Ölen veya yaralananın olmadığı yangının tadilat sırasında kullanılan spiralin çıkardığı kıvılcımlardan meydana geldiği belirtildi.

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