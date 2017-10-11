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Savcıyı vuran polis ve eşi adliyede

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’i makamında vuran polis memuru Turgut A.ve katibe eşi Şerife A. adliyeye sevk edildi

Savcıyı vuran polis ve eşi adliyede

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’i makamında vuran polis memuru Turgut A.ve katibe eşi Şerife A. adliyeye sevk edildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:04
Savcıyı vuran polis ve eşi adliyede
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KORKUTELİ Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’i dün saat 15.00 sıralarında izin nedeniyle makamında vuran polis memuru Tugut A. jandarma, eşi Şerife A. ise emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korkuteli Adliyesine getirildi. Adliyeye ilk olarak Şerife A. getirilirken, hastanede sağlık raporu alınan polis memuru Turgut A. adliye binasına arka girişten alındı. Turgut A. ve eşi Şerife A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

Olay, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, dün makam odasında, aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A.’nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti.

Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A., gözaltına alınmıştı.

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