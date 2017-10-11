Savcıyı vuran polis ve eşi adliyede

Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A., gözaltına alınmıştı.

KORKUTELİ Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner ’i dün saat 15.00 sıralarında izin nedeniyle makam ında vuran polis memuru Tugut A. jandarma, eşi Şerife A. ise emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korkuteli Adliyesine getirildi. Adliyeye ilk olarak Şerife A. getirilirken, hastanede sağlık raporu alınan polis memuru Turgut A. adliye binasına arka girişten alındı. Turgut A. ve eşi Şerife A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

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