Savcıyı vuran polis ve eşi adliyede

KORKUTELİ Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’i dün saat 15.00 sıralarında izin nedeniyle makamında vuran polis memuru Tugut A. jandarma, eşi Şerife A. ise emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korkuteli Adliyesine getirildi. Adliyeye ilk olarak Şerife A. getirilirken, hastanede sağlık raporu alınan polis memuru Turgut A. adliye binasına arka girişten alındı. Turgut A. ve eşi Şerife A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.
Olay, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, dün makam odasında, aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A.’nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti.
Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A., gözaltına alınmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.