Sapadere'de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

ALANYA dün Sapadere’de gerçekleşen feci kazayla sarsıldı. Kazada safari minibüsü şarampole yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı üstü açık tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Safari aracında bulunan 12 kişi yaralanırken, 1’i kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yaralılardan dördünün de durumunun ağır olduğu bildirildi.

‘DELİ GİBİ SÜRAT YAPIYORLAR’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda safari turu gerçekleştiren şoförlerin hatalarına dikkat çekerek “Bu kaza hiç şaşırtıcı değil. O derme çatma külüstür araçlarla deli gibi sürat yapıyorlar. Bu kaçıncı kaza. Ders de almıyorlar. Safari aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM ODAMIZA KAYITLI DEĞİL’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ise kazaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Safarilerin içerisinde odamıza kayıtlı 2 tane esnafımız var. Kaza yapan araç bize kayıtlı bir araç değildir. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Bana bağlı şoförlerin hiçbiri böyle davranamaz. İnsan gibi araç kullanmayanı yakarım” dedi.

‘BUNUN ADI EĞLENCE OLAMAZ’

Açıklamasına şoförlerin denetlenmesi gerektiğine dikkat çekerek devam eden Başkan Bacak “Şoförlerin denetlenmesi lazım. Bu araçlar düzgün kullanılsa kaza bela olmaz. Mesele hızlı ve alkollü araç kullanılması. Birbirlerinin önüne geçiyorlar, adrenalin adı altında her türlü kazaya sebebiyet verecek davranışlar içerisine giriyorlar. Yalnızca kendi hayatlarını değil, görüldüğü üzere araç içerisindekiler başta olmak üzere trafikte seyreden herkesi tehlikeye atıyorlar. Hepsi için böyle demiyorum. Elbette düzgün çalışanlar da var. Bu arkadaşlarımızı tenzih ederek konuşuyorum. Fakat insan canına kast eden, trafikte böylesi bir teröre sebep olanları da esefle kınıyorum. İnsan canını tehlikeye atacak hiçbir şeyin adı eğlence olamaz. Bu konuda defalarca kez uyardım. Bunu kamuoyu da biliyor. Yine uyarıyorum. Şoförlere yönelik denetlemelerin arttırılması için de çağrıda bulunuyorum. Turizm sezonunun bitmesine daha 2-3 ay var. Sıkı takip edilmezse bu tür kazaların devamı gelir. Kazada hayatını kaybeden turiste rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok üzücü” ifadelerini kullandı.

‘ÖLÜ BİR DEĞİL Kİ AĞLAYASIN’

Sirius Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç feci kazadan yalnızca 3 gün evvel olası kazalara dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve uyarmıştı. Ergüleç sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapmış olduğu değerlendirmede “Ölü bir değil ki ağlayasın, deli bir değil ki bağlayasın” başlığını kullanarak, Alanya turizminin başlıca sorunlarını maddeler halinde sıralamıştı: “

- Turist kaliteli olsun ama bizim çakma ‘Gucci’lerimizden alsın.

- Turist kaliteli olsun ama kaçak rakımızdan içsin.

- Turist kaliteli olsun ama dolmuşla cip safarilerimize binsin.

- Turist kaliteli olsun ama asfalt üzerinde devemize binsin.

- Turist kaliteli olsun ama yeşil yerine betonumuzu sevsin.

- Turist kaliteli olsun ama asık suratımızı hoşgörüyle karşılasın.

- Turist kaliteli olsun ama 3 oda birleşsin 1 odada yatsın.

- Turist kaliteli olsun ama hindiyi ekmağınan yesin.

- Turist kaliteli olsun ama plastik güllerden hoşlansın.

- Turist kaliteli olsun ama bizim sunduğumuza itaat etsin. Burada kuralları biz koyarız dostum!”

‘ALANYA BUNU HAK ETMİYOR’

Kazanın ardından Yeni Alanya’ya konuşan Ergüleç, Alanya’nın bunu hak etmediğine vurgu yaparak herkesi özeleştiriye davet etti. Ergüleç “Burada yazılı olan her şey Alanya’nın itiraz edilemeyecek gerçekleridir. Bizler şapkalarımızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. Bu soruların cevapları ve sorunların çözümü için bir yerden başlamak gerektiğinin altını bir kez daha çizerek herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyorum. Alanya bunu hak etmiyor” dedi.

SAFARİ KAZALARI HIZ KESMİYOR

Alanya, hemen hemen her turizm sezonu irili ufaklı safari kazalarına sahne oluyor. Alanya’da bir safari aracı son olarak geçtiğimiz yıl (2018), Iraklı bir baba ile 9 yaşındaki çocuğuna mezar olmuştu. Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde meydana gelen kazada 2 turist ölmüş, 4’ü ise yaralanmıştı.