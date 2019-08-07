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Son Dakika

Sapadere'deki kazada, tur otobüsü şoförü hakkında karar verildi!

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde bulunan Sapadere Kanyonu'na geziye çıkan turist kafilesinin içinde bulunduğu tur otobüsü dün yaza yapmış 1 kişi ölmüş 11 kişi yaralanmıştı. Tusristleri taşıyan otobüsün şoförü bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASAYİŞ 07.08.2019, 15:42 Melike Temir
Sapadere'deki kazada, tur otobüsü şoförü hakkında karar verildi!
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