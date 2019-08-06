Sapadere'de feci kaza! Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı

Mehmet AL

ALANYA'DA, şarampole devrilen tur minibüsündeki bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nazmi Kaplan yönetimindeki 07 AGZ 794 plakalı üstü açık tur minibüsü, Sapadere Kanyonu kırsalında direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metreden şarampole devrildi.Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 12 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı turistlerden biri Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.