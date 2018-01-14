Sandalyede esrarengiz ölüm! Komşuları görünce polisi aradı

BURSA Gemlik'teki Kumsaz mevkiinde evinde tek başına yaşadığı öğrenilen bir kişi, balkondaki sandalye üzerine ölü bulundu.

BALKONDA HAREKETSİZ DURUNCA KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki emekli Muhittin Polat'ın balkondaki sandalyede hareketsiz halde olduğu gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Polat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin adli tabip ve nöbetçi savcıya bilgi vermesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 5 çocuğu öğrenilen yaşlı adamın ölümüyle alakalı polisin soruşturması devam ediyor.