Sakız kutusunun içinden metamfetamin çıktı

Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda durdurulan bir otomobilde bulunan R.Y.A., Y.E., H.G.E. ve M.T. isimli şahısların üst aramasının yapılacağı sırada M.T.'nin yere attığı sakız paketinin içinden 17 paket satışa hazır 6 gram metamfetamin maddesinin elegeçirildiği bildirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde S.İ., Ş.Y., S.H. ve K.Z.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Soruşturma çerçevesinde Y.E., H.G.E., S.İ. ve S.H.'nin haklarında işlem yapıldıktan sonra salıverildikleri, K.Z.'nin yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, R.Y.A. ve Ş.Y.'nin ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.