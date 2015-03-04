Sahtecilikten tutuklandı

04 Mart 2015 Çarşamba 09:55
OLAY dün Alanya Adliyesi'nde meydana geldi. Adliye binasına bir duruşması için gelen Cüneyt K'nın (39) yapılan kimlik sorgulamasında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan mahkemece kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Cüneyt K. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı İnfaz ekiplerince gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan Cüneyt K. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 09:00