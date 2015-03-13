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Sahte SGK müdürü zabit katibi çıktı

Adana’da kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürü olarak tanıttığı yaşlı adamın 17 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen kişinin adliyede zabit katibi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zabit katibi ile 2 arkadaşı tutuklandı

Sahte SGK müdürü zabit katibi çıktı

Adana’da kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürü olarak tanıttığı yaşlı adamın 17 bin lirasını dolandırdığı ileri sürülen kişinin adliyede zabit katibi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zabit katibi ile 2 arkadaşı tutuklandı

13 Mart 2015 Cuma 12:46
Sahte SGK müdürü zabit katibi çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yemliha S.K. (35), emekli olmak isteyen 61 yaşındaki Mehmet Bulut’a kendini SGK il müdürü olarak tanıttı. Yemliha S.K., yaşlı adama kendisini emekli edebileceğini ancak bunun 17 bin liraya mal olacağını söyledi. Bunun üzerine yaşlı adam, bankadan 17 bin lira kredi çekti. Yemliha S.K., 2 arkadaşını SGK’da çalışan memur olarak gösterip yaşlı adamın yanına göndererek parayı aldırdı. Daha sonra 3 arkadaş parayı paylaştı. Paranın 13 bin lirasını Yemhliha S.K. alırken, 2’şer bin lira da arkadaşlarına verdi. Yaşlı adam, bir türlü emekli olamayınca aradığı Yemhliha S.K.’ya ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayarak polise başvuran Bulut’un şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 3 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Yemliha S.K. (35) ile arkadaşları İbrahim S. (30) ve Mehmet K.’yi (33) gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı.
Kendisini SGK il müdürü olarak tanıtan şahsın adliyede zabit katibi olduğu ortaya çıktı.


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Son Güncelleme: 13.03.2015 11:47
Anahtar Kelimeler:
AdanaSahte SGK MüdürüZabıt Kâtibi
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