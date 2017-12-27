Sahte polis çetesinden 3 milyonluk vurgun

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’da kendilerini ‘polis komiseri’ olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlardan adlarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek para isteyen A.B.T (28) ve H.D (23), Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların telefonla dolandırdıkları kişilerden 450 bin euro ile 100 bin TL değerinde altın aldıkları ve 75 bin TL kredi çektirdikleri belirlendi. Şahısların şuana kadar 3 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.