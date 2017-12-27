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Sahte polis çetesinden 3 milyonluk vurgun

Antalya’da kendilerini ‘polis komiseri’ olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 3 milyon TL değerinde telefonla dolandıran 2 kişi yakalandı. 

Sahte polis çetesinden 3 milyonluk vurgun

Antalya’da kendilerini ‘polis komiseri’ olarak tanıtıp vatandaşları yaklaşık 3 milyon TL değerinde telefonla dolandıran 2 kişi yakalandı. 

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:55
Sahte polis çetesinden 3 milyonluk vurgun
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya’da kendilerini ‘polis komiseri’ olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlardan adlarının terör örgütüne karıştığını söyleyerek para isteyen A.B.T (28) ve H.D (23), Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların telefonla dolandırdıkları kişilerden 450 bin euro ile 100 bin TL değerinde altın aldıkları ve 75 bin TL kredi çektirdikleri belirlendi. Şahısların şuana kadar 3 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSahte Polisçete
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