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Sahte içki operasyonu!

Adana'da, kent merkezinde sahte içki sattığı iddia edilen iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı

Sahte içki operasyonu!

Adana'da, kent merkezinde sahte içki sattığı iddia edilen iş yerlerine eş zamanlı baskın yapıldı

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:32
Sahte içki operasyonu!
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ADANA'DA ölümlere neden olan sahte içkinin  önüne geçmek için çalışmalarını hızlandıran Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezinde sahte içki sattığı öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın yaptı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda adreste arama yapıldı. Gümrük kaçağı ürünlerin satışıldığı bir pasaja da giren ekipler, tezgahların kilitlerini çekiç ile kırarak aradı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda çok miktarda kaçak içki, cinsel gücü arttırıcı hap ve kaçak sigara ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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