Sahte Euro operasyonu!

MANAVGAT'IN Çolaklı turizm bölgesinde bazı esnafın alışveriş yapan turistlere para üstü olarak sahte 2 Euro verdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda esnaf Y.B., F.B. ve S.B. adlı kardeşlerin piyasaya sahte 2 Euro sürdüğü belirlendi.

Savcılıktan alınan iznin ardından şüphelilere ait 2 iş yeri ve bir eve dün gece geç saatlerde baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 bin 512 adet sahte 2 Euro, ruhsatsız 2 tabanca ve bu tabancalara ait 167 mermi, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 21 fişek ele geçirildi.