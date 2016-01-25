Sahte dolarla yakalandılar

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:51
MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan A.Ç. ve İ.İ. yakalandı. Şahısların üzerinde piyasaya sürmeye çalıştıkları 5 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan A.Ç.'nin 7 ayrı olaydan, İ.İ.'nin ise 1 olaydan aranma kaydının bulunduğu tespit edilirken, her 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 16:53