Sahte altın satmaya çalışan şahıs kıskıvrak

Antalya’da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan bir kişi yakaladı

Sahte altın satmaya çalışan şahıs kıskıvrak
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EDİNİLEN bilgiye göre, 5 gün önce Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde AVM’nin karşısında bulunan bir kuyumcu, kendisine sahte altın satmaya çalışan bir kişinin olduğunu polise bildirdi. Bölgede bulunan Güven Timleri, aynı kişinin Balbey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya da altın satmaya çalıştığını belirledi. Kuyumcuya giden güven timleri sahte altın satmaya çalışan yabancı uyruklu G.B.’yi suçüstü yakaladı. G.B.’nin üzerinden 26.21 gram ağırlığında sahte altın ele geçirildi.
Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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