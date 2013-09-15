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Sahnede öldü

Gitarist sahnede kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Sahnede öldü

Gitarist sahnede kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

15 Eylül 2013 Pazar 14:09
Sahnede öldü
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ADANA’da 40 yıldır amatör olarak bas gitar çalıp caz müzik yapan iç mimar 62 yaşındaki Cenap Südaş, sahnede kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki bir barda kardeşi İbrahim, oğlu Emre ve arkadaşı Dr. Fikret Aldanmaz’ın yer aldığı ’İbrahim Abiler Orkestrası’ ile sahneye çıkan Cenap Südaş, müzik yaparken aniden yere yığıldı. Orkestra arkadaşı Dr. Fikret Aldanmaz’ın müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Südaş, yakınları tarafından düzenlenen törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

'BEATLES’İN PARÇASINI ÇALMAK İSTİYORDU’

Ağabeyinin 40 yıldır caz müzik yaptığını belirten İbrahim Südaş, 1994’ten beri de, kurdukları orkestra ile farklı yerlerde amatör olarak sahne aldıklarını söyledi. Südaş, "Ağabeyimin çok istediği bir parça vardı. O gece, Beatles’ın bir parçasını çalmak istiyordu. Kısa bir mola verdik. Tekrar sahne aldığımızda, istediği parçayı çalacakken, sahnede birden geriye doğru düştü. Orada yaşamını yitirdi. Bu şekilde final olması bizi çok üzdü" dedi.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 14:11
Anahtar Kelimeler:
AdanaGİTARİSTSahneKalp KriziÖlüm
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