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Şahinler ile Sarallar önlemi! Silahlar toplandı, otopark ikiye bölündü

Şahinler ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu, 74 kişinin yargılandığı dava, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmaya gelenlere girişte hangi gruptan oldukları soruluyor

Şahinler ile Sarallar önlemi! Silahlar toplandı, otopark ikiye bölündü

Şahinler ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu, 74 kişinin yargılandığı dava, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmaya gelenlere girişte hangi gruptan oldukları soruluyor

03 Kasım 2017 Cuma 14:24
Şahinler ile Sarallar önlemi! Silahlar toplandı, otopark ikiye bölündü
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ŞAHİNLER ile Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davaya  Silivri'de başlandı.Silivri Cezaevi yerleşkesinin bitişiğindeki duruşma salonunda görülen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aramalar sırasında gelenlerin üzerindeki silahlar toplandı. Duruşma salonuna gelenlere girişte hangi gruptan oldukları soruldu.

KUŞ UÇURTULMUYOR

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki celse sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik nedeni ile  Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülmesine karar verilen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

GELENLERE KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI, HERKES KÖPEKLERLE ARANDI

Bu dava için gelen kişilerin araçları duruşma salonlarına ait otoparka alınmadı. Duruşma salonlarının bulunduğu alana çıkan yollarda kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar jandarmaya ait bomba uzmanı köpekler tarafından arandı.

OTOPARK İKİYE BÖLÜNDÜ, BİRBİRİLERİYLE TEMAS KURMALARI ENGELLENDİ

Sadece sanıklar duruşma salonuna girebildi. İzleyiciler ise otoparkta bekletildi. Bariyerler ile otoparkı ikiye bölen jandarma, iki tarafın birbirleri ile olan temasına izin vermedi.

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