Sahilde erkek cesedi!

Darıca - Eskihisar Yolu üzerinde bulunan Dumankaya Villaları'nın aşağısındaki sahil kesiminde bugün saat 09.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler polis ve 112'yi arayıp yardım istedi. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 40- 45 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirledi. Polis, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.