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Sahil Güvenlik'ten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, jandarma ekipleriyle birlikte 'göçmen kaçakçılığı organizatörleri'ne yönelik, Adana ve Mersin'de düzenlediği operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı

Sahil Güvenlik'ten göçmen kaçakçılığı operasyonu

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin, jandarma ekipleriyle birlikte 'göçmen kaçakçılığı organizatörleri'ne yönelik, Adana ve Mersin'de düzenlediği operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı

17 Mart 2015 Salı 15:54
Sahil Güvenlik'ten göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de artan düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'insan kaçakçılığı organizatörleri'nin yakalanması amacıyla 6 aydan bu yana yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Adana ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 63 ev, iş yeri, ofis ve 4 balıkçı teknesinde arama yapıldığı, aramalar neticesinde delil niteliğindeki çok sayıda evrak, belge, cep telefonu, silah, mühimmat ve yüklü miktarda para ile altın bulunarak el konulduğu bildirildi. Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2014 ve 2015 yılları içerisinde, düzensiz göç ile bağlantılı olarak 923 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiği ve toplam 16 bin 19 göçmenin sağ kurtarıldığı belirtildi.
Son zamanlarda organizatörler tarafından göçmen kaçakçılığı yönteminde düzensiz göçmenlerin hedef ülke olarak İtalya'ya götürülmesinde ticari gemilerin kullanılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle göçmen kaçakçılığının geçtiğimiz eylül ayından bu yana Doğu Akdeniz'e kaydığı vurgulandı. Bu kapsamda, 2014 yılında bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 200, yakalanan düzensiz göçmen sayısında ise yüzde 400 artış olduğu kaydedildi. 

Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 17.03.2015 14:55
Anahtar Kelimeler:
Sahil GüvenlikGöçmenOperasyonMersinGündemAsayiş
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