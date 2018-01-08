Şahan Gökbakar’ın evinde çalıştıracağım diye tecavüz etmiş!

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, 11 Şubat 2017’de yaşanan olay şöyle gelişti: Türkmenistanlı M.T. kendisine iş bulması amacıyla Ayşe isimli bir kadınla irtibata geçti. Ayşe, M.’ye D.K.’nın numarasını vererek bu kişi sana ‘Recep İvedik’in villasında çocuk bakıcısı ve temizlik işlerini yapman için iş ayarlayacak” dedi. D.K. ile telefonda konuşan M., sözleştikleri ev adresine gitti. M.’yi bir süre bekleten D.K. bir kaç telefon görüşmesi yaptı. D.K. telefonu kapattıktan sonra, “Senin işi hallettim” dedikten sonra evin ışıklarını söndürdü. M. evden çıkmak istese de D.K. silahla tehdit ederek izin vermedi. “Benimle sevişmezsen seni vururum” diye tehdit eden D.K., ağzını kemerle bağladığı M.T.’ye tecavüz etti. Daha sonra kadını serbest bırakan D.K. polise gitmesi durumunda öldürmekle tehdit etti. M.T. ertesi gün polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.K. nöbetçi mahkemede tutuklandı. Başsavcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

PARAYI AZ BULUNCA ŞİKAYET ETTİ

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan D.K., “Ben dijital bir platformda çalışıyorum, Şahan Gökbakar’ın evine sinyal işlerini yapmak için gittiğimde Ayşe ile tanıştım. Ayşe’ye ücret karşılığında bir bayan göndermesini söylemiştim. Şikayetçi beni kendisi aradı. Bana ‘Geleceğim’ dedi. Ben de ‘tamam’ dedim. Cinsel ilişki ücretini konuştuk, anlaştık. Ücreti kendisine takdim ettim. İlişki yaşadık. Ardından ‘Geç oldu beni metrobüse bırakı mısın?’ dedi. Metrobüse kadar beraber geçtik. Bir saat geçmeden beni aradı. Piyasanın 100 TL olduğunu 25 TL eksik aldığını söyleyerek para istedi. ‘Fazla para niye istiyorsun? Ben vermiyorum’ dedim. Zorla tecavüz diye bir şey yoktur. Çocuğum var, eşim de mağdur, çalışamıyor. Tahliyemi istiyorum” dedi.

KAFAMA SİLAH DAYADI

M.T. ise D.K’nın savunmasına itiraz ederek, “Ben iş görüşmesine kocamla geleceğim’ dedim. ‘Kocanla gelirsen görüşmem’ dedi. Eve girdim. 15 dakika sonra ışıklar söndü. ‘Senin işin halloldu, pazartesi işe başlayacaksın’ dedi. ‘Ben çıkıyım’ derken saçımdan çekti. Bana ‘ben sigortanı ödeyeceğim bunun karşılığı seninle birlikte olacağım’ dedi. Kafama silah dayayıp benimle birlikte oldu. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.

GÖKBAKAR: YANIMDA AYŞE DİYE BİRİ HİÇ ÇALIŞMADI

Daha önceki duruşmada yanında Ayşe isminde bir kadının çalışıp çalışmadığı sorulan Şahan Gökbakar, davaya avukatları aracılığıyla gönderdiği yanıtta, yanında Ayşe isminde bir kadının asla çalışmadığını bildirdi. D. K.’nin tutuklu kaldığı süreyi, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu da göz önüne alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, D.K.’ya yurtdışına çıkış yasağı koydu.