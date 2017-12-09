Sağlık kontrolüne getirilen şüpheli, elleri kelepçeli halde kaçtı!

GÖZALTINA alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçeli halde olmasına rağmen polisten kaçtı.

HASTANE ÇIKIŞINDA ARACA BİNDİRİLİRKEN KAÇTI

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Neden gözaltına alındığı henüz öğrenilemeyen, Bursalı olduğu belirtilen Hakan A., hastanede sağılık kontrolünden geçirildikten sonra kelepçelenip araca bindirilirken polisin elinden kaçtı.

POLİSİN ÇABASI ŞÜPHELİYİ BULMAYA YETMEDİ

Polislerin peşinden koştuğu Hakan A., ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ancak, tüm aramalara karşın Hakan A., bulunamadı.