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Şafak Vakti Narkotik Operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi

Şafak Vakti Narkotik Operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:41
Şafak Vakti Narkotik Operasyonu!
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel hareket polisleri ve çok sayıda polis destek verdi.

Özel harekat polisleriyle Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Tennure Sokak'ta bulunan 3 katlı binaya giren ekipler, burada önceden belirlenen bir adreste arama yaptı.

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Aramalar sırasında ekipler çevrede güvenlik önleme aldığı görüldü. Beyoğlu ve Şişli'de yapılan operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. 

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Anahtar Kelimeler:
NarkotikOperasyonUyuşturucu
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