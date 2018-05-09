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Şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul narkotik polisinin Kağıthane ve Sarıyer'de sabah saatlerinde başlattığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul narkotik polisinin Kağıthane ve Sarıyer'de sabah saatlerinde başlattığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:25
Şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı
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İSTANBUL narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik Kağıthane'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri'nin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı.  İstanbul Narkotik polisi saat 05.00'da  Kağıthane'de operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri de katıldı. 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda metruk binalar dahil olmak üzere bir çok yerde uyuşturucu madde bulundu. 

SARIYER'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
 
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çayırbaşı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05.30'da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Çeşme Sokak'ta bulunan bir çok adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 
 
SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Çeşme Sokak'ta yoğunlaşan operasyonda, metruk binalar dahil arayan ekipler satış için küçük paketler haline getirilmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. 
 
POLİSİ GÖRÜNCE DIŞARI ATTILAR

Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören bazı şüpheliler, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Polis yaptığı aramalarda bu maddeleri de bulundu. 

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İstanbul Narkotik Polisinin Kağıthane Ve SarıyerdeUyuşturucu Operasyonu
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