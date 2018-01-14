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Sabaha karşı taksiyle geldi, 15 dakika sonra pencereden ölüme atladı

Beşiktaş'ta sabaha karşı babaannesi ve dedesiyle yaşadığı eve gelen üniversiteli genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak intihar etti

Sabaha karşı taksiyle geldi, 15 dakika sonra pencereden ölüme atladı

Beşiktaş'ta sabaha karşı babaannesi ve dedesiyle yaşadığı eve gelen üniversiteli genç kız, 6'ıncı kattan atlayarak intihar etti

14 Ocak 2018 Pazar 08:48
Sabaha karşı taksiyle geldi, 15 dakika sonra pencereden ölüme atladı
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BEŞİKTAŞ'TA oturdukları apartmanın 6'ıncı katındaki daireden atlayan 20 yaşındaki Hazal Akyürek hayatını kaybetti.

BABAANNESİ VE DEDESİYLE YAŞIYORDU

Olay, saat 04:00 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6'ıncı Gazeteciler sitesinde bulunan bir apartmanın 6'ıncı katında meydana gelen olayda, Babaannesi ve Dedesiyle birlikte kalan Hazal Akyürek isimli üniversite öğrencisi genç kız, dairenin penceresine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın daireden düştüğünü gören Babannesi ve Dedesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından İzmit'te kalan ailesine haber verildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Akyürek'in cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

15 DAKİKA ÖNCE TAKSİYLE GELDİ

Beşiktaş'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, oturduğu evin penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hazal Akyürek'in 15 dakika önce taksi ile site önüne geldiği ve oturduğu daireye çıktıktan 15 dakika sonra intihar ettiği öğrenildi. 1,5 yıldır İstanbul'da Üniversite okuduğu ve burada Babaannesi ve Dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

 Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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İstanbulBeşiktaş3. Sayfa
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