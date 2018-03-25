Sabaha karşı can pazarı! Arabadaki 6 yolcudan tek kişi sağ kurtuldu

DENİZLİ'DE gölete uçan arabada tek kişi sağ çıkıp polisten yardım istedi. Kaza yerine gelen ekipler 5 kişinin cesedini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP GÖLETE UÇTU
Kaza, Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesinde su birikintisine uçtu.
SAĞ KURTULAN KİŞİ HABER VERDİ
Aracın içerisinde yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli'nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Denizli'de Can Pazarı! Otomobil Gölete Uçtu: 5 Ölü, 1 Yaralı
Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı.
ARAÇTA SIKIŞAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Ardından inceleme yapan ekipler araç içerisinde Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cesetlerine ulaştı.
Denizli'de Feci Kaza! Otomobil Gölete Uçtu: 5 Ölü, 1 Yaralı
Kazada ölenlerin cesedi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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