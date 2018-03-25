Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Sabaha karşı can pazarı! Arabadaki 6 yolcudan tek kişi sağ kurtuldu

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak gölete uçtu. Araçtan yaralı kurtulan bir kişinin polise haber vermesi sonucu 5 kişinin cesedi sudan çıkarıldı

Sabaha karşı can pazarı! Arabadaki 6 yolcudan tek kişi sağ kurtuldu

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak gölete uçtu. Araçtan yaralı kurtulan bir kişinin polise haber vermesi sonucu 5 kişinin cesedi sudan çıkarıldı

25 Mart 2018 Pazar 10:11
Sabaha karşı can pazarı! Arabadaki 6 yolcudan tek kişi sağ kurtuldu
banner404

DENİZLİ'DE  gölete uçan arabada tek kişi sağ çıkıp polisten yardım istedi. Kaza yerine gelen ekipler 5 kişinin cesedini sudan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP GÖLETE UÇTU

Kaza, Denizli-Muğla karayolu üzeri Tavas ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesinde su birikintisine uçtu.


SAĞ KURTULAN KİŞİ HABER VERDİ

Aracın içerisinde yaralı olarak kurtulmayı başaran Muharrem Çineli'nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli'de Can Pazarı! Otomobil Gölete Uçtu: 5 Ölü, 1 Yaralı
Araç itfaiye ekiplerinin yaptığı uzun uğraşlar sonucu düştüğü su birikintisinden vinç ile çıkarıldı.


ARAÇTA SIKIŞAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Ardından inceleme yapan ekipler araç içerisinde Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Denizli'de Feci Kaza! Otomobil Gölete Uçtu: 5 Ölü, 1 Yaralı
Kazada ölenlerin cesedi yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DenizliKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar
Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar
Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı
Öğrencileri taciz eden öğretmen tutuklandı
Polis, binlerce kaçak kanserojen oyuncak ele geçirdi
Polis, binlerce kaçak kanserojen oyuncak ele geçirdi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim